Москва
Профиль пользователя KrissNaBiss

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О себе

Привет, потенциально интересный мне человек!

Люблю пешие прогулки в разных местах: парках, лесопарках, лесах, около водицы.

Занимаюсь спортом дома с утяжелителями в виде спортивных резинок, буду рада отслеживать процесс с кем-то со схожим занятием. Стремлюсь к тому, чтобы люди, проходя мимо меня, думали: 《а она на физкультурке, вот она на спорте》.

Участвую в субботниках, потому что хочу улучшить вид города, дворники не помогают тут. Приглашаю всех!

Обожаю грамотную речь (пунктуация, ударения, грамматика), свои ошибки принимаю при указывании на них, исправляюсь.

Есть два котика, с которыми успешно гуляю не особо далеко от дома.

Хочу найти друзей для прогулок, обмена мнениями, предпочитаю живое общение.

Кстати, ещё я донор, сдаю плазму и тромбоциты.

До скорых встреч!

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

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а поехали в ашан объедаться мармеладками?

Участие в других событиях

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