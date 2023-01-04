Москва
Профиль пользователя KrissNaBiss
О себе
Привет, потенциально интересный мне человек!
Люблю пешие прогулки в разных местах: парках, лесопарках, лесах, около водицы.
Занимаюсь спортом дома с утяжелителями в виде спортивных резинок, буду рада отслеживать процесс с кем-то со схожим занятием. Стремлюсь к тому, чтобы люди, проходя мимо меня, думали: 《а она на физкультурке, вот она на спорте》.
Участвую в субботниках, потому что хочу улучшить вид города, дворники не помогают тут. Приглашаю всех!
Обожаю грамотную речь (пунктуация, ударения, грамматика), свои ошибки принимаю при указывании на них, исправляюсь.
Есть два котика, с которыми успешно гуляю не особо далеко от дома.
Хочу найти друзей для прогулок, обмена мнениями, предпочитаю живое общение.
Кстати, ещё я донор, сдаю плазму и тромбоциты.
До скорых встреч!
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
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