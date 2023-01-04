Привет, потенциально интересный мне человек! Люблю пешие прогулки в разных местах: парках, лесопарках, лесах, около водицы. Занимаюсь спортом дома с утяжелителями в виде спортивных резинок, буду рада отслеживать процесс с кем-то со схожим занятием. Стремлюсь к тому, чтобы люди, проходя мимо меня, думали: 《а она на физкультурке, вот она на спорте》. Участвую в субботниках, потому что хочу улучшить вид города, дворники не помогают тут. Приглашаю всех! Обожаю грамотную речь (пунктуация, ударения, грамматика), свои ошибки принимаю при указывании на них, исправляюсь. Есть два котика, с которыми успешно гуляю не особо далеко от дома. Хочу найти друзей для прогулок, обмена мнениями, предпочитаю живое общение. Кстати, ещё я донор, сдаю плазму и тромбоциты. До скорых встреч!

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.