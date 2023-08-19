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Москва
Профиль пользователя kriss_roual

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О себе

хейй! я веду группу с рисунками в вк (и в других соц. сетях)
хочу найти друга в Москве (метро Сокол), чтобы просто иногда можно было сходить куда-то, погулять.. и, возможно, порисовать вместе :,))
мне 18, учусь на экономиста, но на немецком, тк в след. году собираюсь улететь в Австрию👀
буду рада с тобой познакомиться, даже если и просто по интернету) если ты тоже любишь рисовать, то можем порисовать вместе👉🏽👈🏽

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
маленькое фото пользователя Renata18
Ижевск → Другое
Хотела бы пообщаться на различные темы
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