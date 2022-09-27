Не люблю рутину и однообразие. За любой способ, чтобы сбежать из дома

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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Москва → Другое предлагаю сходить на вечеринку в кафе Публика в пятницу 5 мая

Москва → Другое Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

Москва → Другое Поездка в другой город

Москва → Другое Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать

Москва → Другое Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.