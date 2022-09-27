Москва
Профиль пользователя Kris.Novash

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О себе

Не люблю рутину и однообразие. За любой способ, чтобы сбежать из дома

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе

Москва → сходить на мероприятие

Выбраться вечерком в летний кинотеатр

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства ✨

Участие в других событиях

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