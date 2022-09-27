Москва
Профиль пользователя Kris.Novash
О себе
Не люблю рутину и однообразие. За любой способ, чтобы сбежать из дома
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь
Москва → Другое
Отдохнуть в баре, ресторане
Москва → Другое
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
Москва → Другое
Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать
Москва → Другое
Поиск хороших друзей для позитивного времяпрепровождения)))
Москва → Другое
Поездка в другой город
Москва → Другое
Ищу подругу,29+
Москва → Другое
Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)
Москва → Другое
Ищу компанию сходить завтра (11.06) на Stand Up
Москва → Другое
Бесплатный StandUp вечер
Москва → Другое
Хочу прогуляться
Москва → Другое
предлагаю сходить на вечеринку в кафе Публика в пятницу 5 мая
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