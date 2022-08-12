Москва
Профиль пользователя Kris.kis

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О себе

Тактильная^2
Обожаю прогулки по паркам
Люблю большие компании
Открыта к любой теме общения
Могу сделать маник, и отличные фотки
Вкусно готовлю

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей
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