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Москва
Профиль пользователя Kris_Zubtsova

фото пользователя Kris_Zubtsova

О себе

Приветик! Я совсем недавно в Москве, очень хочу найти новых друзей. Я очень позитивный человек, люблю разные мероприятия, люблю хорошо отдохнуть повеселиться, по этому пишите не стесняйтесь.
Мой телеграмм @Kristino4k_a1

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Весело провести время

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Откликнулось 5 участников
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