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Москва
Приветик! Я совсем недавно в Москве, очень хочу найти новых друзей. Я очень позитивный человек, люблю разные мероприятия, люблю хорошо отдохнуть повеселиться, по этому пишите не стесняйтесь.
Москва
Профиль пользователя Kris_Zubtsova
О себе
Приветик! Я совсем недавно в Москве, очень хочу найти новых друзей. Я очень позитивный человек, люблю разные мероприятия, люблю хорошо отдохнуть повеселиться, по этому пишите не стесняйтесь.
Мой телеграмм @Kristino4k_a1
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм
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