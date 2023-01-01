О себе

Приветик! Я совсем недавно в Москве, очень хочу найти новых друзей. Я очень позитивный человек, люблю разные мероприятия, люблю хорошо отдохнуть повеселиться, по этому пишите не стесняйтесь.

Мой телеграмм @Kristino4k_a1