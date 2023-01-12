Москва

Профиль пользователя Kris_c

О себе Мне 30. Со мной можно поговорить на следующие темы: стиль, отношения, велосипеды, машины, менеджмент, духовные темы, проблемы и их решения

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