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Москва
Профиль пользователя Kris_c

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О себе

Мне 30. Со мной можно поговорить на следующие темы: стиль, отношения, велосипеды, машины, менеджмент, духовные темы, проблемы и их решения

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → активный отдых

Покатаемся на велосипедах?)

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маленькое фото пользователя pm_Rustam
Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

Ищу подругу со схожими интересами

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Diav45

Москва → пообщаться

Найти подруг и друг

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Alex.Cri

Москва → активный отдых

Покатосим на великах)

Откликнулись 2 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Заняться спортом

Откликнулся 1 участник

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