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Москва
Москва
Профиль пользователя Kris_c
О себе
Мне 30. Со мной можно поговорить на следующие темы: стиль, отношения, велосипеды, машины, менеджмент, духовные темы, проблемы и их решения
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт💰 Инвестиции / бизнес
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