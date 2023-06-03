Москва
Профиль пользователя Kris1202
О себе
Ищу подругу для общения , походов по магазинам , прогулок и т.д. 🤪
Мне 25 лет , замужем , есть ребенок 😊
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 💩 Странный юмор
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Ищу подругу🌻
Москва → Другое
Красивое место для яркого контента
Москва → Другое
Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟
Москва → Другое
Душевно провести время ❤️
Москва → Другое
Хочу восстановить походы в зал
Москва → Другое
Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.
Москва → Другое
Молодые мамы, вы где??
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Общения на любые темы
Москва → Другое
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Мамочки, давайте знакомится
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