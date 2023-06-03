Москва
Профиль пользователя Kris1202

фото пользователя Kris1202

О себе

Ищу подругу для общения , походов по магазинам , прогулок и т.д. 🤪
Мне 25 лет , замужем , есть ребенок 😊

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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