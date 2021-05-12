Люблю природу и животных. Занимаюсь плаванием и участвую в разных мероприятния по защите окружающей природы и зверей.

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

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Симферополь → пообщаться Хочу пообщаться о чем угодно и с кем угодно🥹

Симферополь → Другое Хорошо провести время, выпить коньяк

Симферополь → Другое Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Верхняя Пышма → Другое Общение а дальше видно будет

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

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