Москва
Профиль пользователя Krimskuy

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фото #2 пользователя Krimskuy

О себе

Люблю природу и животных.
Занимаюсь плаванием и участвую в разных мероприятния по защите окружающей природы и зверей.

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Симферополь → пообщаться

Хочу пообщаться о чем угодно и с кем угодно🥹

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marisol
Екатеринбург → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Dasha13
Санкт-Петербург → Другое

буду рада всем)

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя Kris_22
Зеленодольск → Другое

Хочу найти друзей)

маленькое фото пользователя ekaterina10
Верхняя Пышма → Другое

Общение а дальше видно будет

маленькое фото пользователя BaGiRa198431
Москва → Другое

Пообщаться и найти друзей

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Общение , а дальше видно будет

маленькое фото пользователя Lars
Симферополь → Другое

Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

маленькое фото пользователя Solar
Москва → Другое

Интересна астрономия?

маленькое фото пользователя ManyaVi
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться, познакомится

маленькое фото пользователя anek
Москва → Другое

Ищу друзей)

маленькое фото пользователя 1357
Симферополь → Другое

Хорошо провести время, выпить коньяк

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