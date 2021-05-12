Москва
Профиль пользователя Krimskuy
О себе
Люблю природу и животных.
Занимаюсь плаванием и участвую в разных мероприятния по защите окружающей природы и зверей.
Профиль обновлён 12 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Санкт-Петербург → Другое
буду рада всем)
Казань → Другое
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Зеленодольск → Другое
Хочу найти друзей)
Верхняя Пышма → Другое
Общение а дальше видно будет
Москва → Другое
Пообщаться и найти друзей
Новосибирск → Другое
Общение , а дальше видно будет
Симферополь → Другое
Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .
Москва → Другое
Интересна астрономия?
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться, познакомится
Москва → Другое
Ищу друзей)
Симферополь → Другое
Хорошо провести время, выпить коньяк
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