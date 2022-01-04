Москва
Профиль пользователя Kreis
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎭 Театр
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
Москва → Другое
Прогуляться в центре
Москва → Другое
Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀
Москва → Другое
Впишусь в Квиз !!!
Москва → Другое
Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.
Москва → Другое
Поболтать о жизни, о работе, об отношениях
Москва → Другое
Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))
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