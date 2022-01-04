Москва
Профиль пользователя Kreis

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Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎭 Театр

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