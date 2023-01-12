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Москва
Фотограф 📸 Создаю яркие эмоции и сохраняю ваши счастливые воспоминания на фотокамеру.
Москва
Профиль пользователя Kreck
О себе
Фотограф 📸 Создаю яркие эмоции и сохраняю ваши счастливые воспоминания на фотокамеру.
Люблю кататься на лыжах с горных склонов ⛷️
Увлекаюсь волейболом, играю за школьную сборную 🏐
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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