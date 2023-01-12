⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Kreck

фото пользователя Kreck

О себе

Фотограф 📸 Создаю яркие эмоции и сохраняю ваши счастливые воспоминания на фотокамеру.
Люблю кататься на лыжах с горных склонов ⛷️
Увлекаюсь волейболом, играю за школьную сборную 🏐

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя FLYING_ANGEL
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Sovushka
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Evil
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Mary.Firsova

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам