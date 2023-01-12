Москва

Профиль пользователя Kreck

О себе Фотограф 📸 Создаю яркие эмоции и сохраняю ваши счастливые воспоминания на фотокамеру.

Люблю кататься на лыжах с горных склонов ⛷️

Увлекаюсь волейболом, играю за школьную сборную 🏐

Была в сети на прошлой неделе

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