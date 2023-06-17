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Москва
Профиль пользователя Krasotka

фото пользователя Krasotka

О себе

Смотрю аниме✅
занимаюсь спортом✅
ухожу в депрессию❌

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

посоветую аниме, помогу психологически

маленькое фото пользователя Olya2023
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 106 участников

маленькое фото пользователя Nadya_k

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу интересных собеседников:)

Откликнулось 80 участников

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → пообщаться

Уважаемые господа ))

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → пообщаться

Познакомиться с прекрасным человеком

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения в идеале на долго 26+

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Sofi_20

Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя soniafan

Москва → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Aniri11_04

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Хочется пообщаться не только с молодым человеком)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Olga_Yark

Москва → пообщаться

пообщаться по душам на разные темы ☺️

Откликнулись 3 участника

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Пообщаться на разные темы, возможно встретиться)

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