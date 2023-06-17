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Москва
Смотрю аниме✅
Москва
Профиль пользователя Krasotka
О себе
Смотрю аниме✅
занимаюсь спортом✅
ухожу в депрессию❌
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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