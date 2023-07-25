Москва
Профиль пользователя Kran
О себе
Описание операции по системе управления сайтом в системе управления сайтом и в связи с этим и с тобой в связи со всеми и все равно на тебя не надо так поступать в любом возрасте в этом году
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Потусить сегодня (пятница)
Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥
В кафе или караоке
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