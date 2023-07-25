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Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Москва → другое Может быть кальян. Но за вас не заплачу. Пополам)

Москва → Другое В кафе или караоке

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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