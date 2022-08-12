Работаю в филиале Малого театра на Ордынке. До этого работал в сферах кино и телевидения (а также рекламы и шоу бизнеса). Продолжительное время катался на роликах (но сейчас забросил). Стараюсь заставлять себя заниматься каждый день на турнике и брусьях. Никак не могу себя заставить бегать, может потому-что всю среднюю школу занимался профессионально лёгкой атлетикой. Просто надоело. Из музыки большее предпочтение отдаю Металлу, Металл-кору, Мелодик-металлу. Но, в принципе, я меломан. Если музыка хорошая и качественная, то без сомнений она появится в моем плейлисте. Смотрю все новинки кино и сериалов. Основные жанры - это Детектив, Триллер, Военное кино и Комедия.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🏫 Учеба 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться

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