Москва
Профиль пользователя Kra8ik
О себе
Работаю в филиале Малого театра на Ордынке. До этого работал в сферах кино и телевидения (а также рекламы и шоу бизнеса). Продолжительное время катался на роликах (но сейчас забросил). Стараюсь заставлять себя заниматься каждый день на турнике и брусьях. Никак не могу себя заставить бегать, может потому-что всю среднюю школу занимался профессионально лёгкой атлетикой. Просто надоело. Из музыки большее предпочтение отдаю Металлу, Металл-кору, Мелодик-металлу. Но, в принципе, я меломан. Если музыка хорошая и качественная, то без сомнений она появится в моем плейлисте. Смотрю все новинки кино и сериалов. Основные жанры - это Детектив, Триллер, Военное кино и Комедия.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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Общение на тему транзактного анализа
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
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