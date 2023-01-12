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Москва
Профиль пользователя koza

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О себе

Учусь на веб дизайнера, люблю есть, хочу похудеть😂, люблю смеяться, надеюсь найти интересных людей

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 93 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900

Москва → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя masyanyas

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства / подруг 😍

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mary14

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по парку сходить в кафе

Откликнулось 10 участников

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