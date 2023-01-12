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Москва
Москва
Профиль пользователя koza
О себе
Учусь на веб дизайнера, люблю есть, хочу похудеть😂, люблю смеяться, надеюсь найти интересных людей
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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