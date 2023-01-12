Учусь на веб дизайнера, люблю есть, хочу похудеть😂, люблю смеяться, надеюсь найти интересных людей

Была в сети на этой неделе

Погулять по парку сходить в кафе

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Сходить в парк или кафе

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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