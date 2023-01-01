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Москва
Профиль пользователя KoVanya

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О себе

Играю в футбол сколько себя помню, бегаю каждый день по поводу и без, обожаю читать и слушать книги из жанра фэнтези, и мечтаю написать свою. Люблю посещать новые места, парки, музеи. Также не упускаю возможности зайти в новую кафешку на своем пути и попробовать новое для себя блюдо. Но, ни одно блюдо на свете не будет для меня вкуснее, чем хачапури по-аджарски и блинчики , которые печет моя бабушка :)
А вообще, я люблю жизнь и наслаждаюсь ею(но только не в рабочее время).

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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