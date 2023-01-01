О себе

Играю в футбол сколько себя помню, бегаю каждый день по поводу и без, обожаю читать и слушать книги из жанра фэнтези, и мечтаю написать свою. Люблю посещать новые места, парки, музеи. Также не упускаю возможности зайти в новую кафешку на своем пути и попробовать новое для себя блюдо. Но, ни одно блюдо на свете не будет для меня вкуснее, чем хачапури по-аджарски и блинчики , которые печет моя бабушка :)

А вообще, я люблю жизнь и наслаждаюсь ею(но только не в рабочее время).