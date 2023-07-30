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Москва
Профиль пользователя Kovalenkosteam

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О себе

Да я обычный чувак с ебанцой. Зарегался тут что бы посмотреть приложуху. Да и с Крыма навряд ли кто то будет🤷‍♂️

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