Ищу друзей по интересам. Меня вдохновляет научный метод и контент связанный с критическим мышлением. Контент который мне нравится Сериалы: теория большого взрыва, американская семейка ... Ютуб: Александр Панчин, Екатерина Шульман разумеется ... интересует психология, биология, социология Чиню свое мышление, стараюсь становится счастливей не смотря на все Романтические отношения есть, предложения не актуальны

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.