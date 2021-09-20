Всем привет! Я - Катерина. Мне 38. Люблю длинные прогулку, особенно летом, особенно в своём районе (САО). Регулярно играю в квизы, всегда рада новым игрокам в моей команде, если раньше не играли, то примеры вопросов можно посмотреть на t.me/questionsforquiz. Люблю настольные игры. В свободное время слушаю трукрайм подкасты.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Москва → сходить на мероприятие Есть желающие пойти на квиз завтра? (25.07)

Москва → сходить на мероприятие Есть желающие пойти на квиз?

Москва → сходить на мероприятие Есть желающие пойти на квиз?

Москва → Другое Готов присоединиться к походу в квиз

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