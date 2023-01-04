Москва
Профиль пользователя Kotanna91

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О себе

Добрый день,меня зовут Анна 32 года.Ищу друзей для совместного посещения культурных мероприятий,и просто пообщаться на разные темы.

Профиль обновлён 11 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Царицыно или в Коломенском

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Ищу пидружку 🦋

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Сходить в кино или театр.

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Дружба, прогулки и общение)

маленькое фото пользователя Vika5
Москва → Другое

Сходить в кино

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