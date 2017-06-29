Москва
Профиль пользователя Kosyak899

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О себе

Планирую стать мастером ногтевого сервиса, в свободное время хожу в бар)

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро
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