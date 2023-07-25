Москва
Профиль пользователя Kostya_n

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О себе

23, москва
Из увлечений:
Играю в игры (список огромный)
Слушаю синтвейв и русский рок
Увлекаюсь вархаммером, но не против поиграть и в другие настольные игры
Читаю книги - фантастика и фэнтэзи
Бывает смотрю триллеры, не прочь узнать о других интересных фильмах/сериалах
Прогулки по городу/велосипед/ролики тоже приветствуются
Не против с кем пообщаться/поиграть во что

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Сыграть в ваху по 10 редакции

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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