Москва
Профиль пользователя Kostya_n
О себе
23, москва
Из увлечений:
Играю в игры (список огромный)
Слушаю синтвейв и русский рок
Увлекаюсь вархаммером, но не против поиграть и в другие настольные игры
Читаю книги - фантастика и фэнтэзи
Бывает смотрю триллеры, не прочь узнать о других интересных фильмах/сериалах
Прогулки по городу/велосипед/ролики тоже приветствуются
Не против с кем пообщаться/поиграть во что
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Я за душевные разговорчики
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
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