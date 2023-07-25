23, москва Из увлечений: Играю в игры (список огромный) Слушаю синтвейв и русский рок Увлекаюсь вархаммером, но не против поиграть и в другие настольные игры Читаю книги - фантастика и фэнтэзи Бывает смотрю триллеры, не прочь узнать о других интересных фильмах/сериалах Прогулки по городу/велосипед/ролики тоже приветствуются Не против с кем пообщаться/поиграть во что

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

☣️ Токсичность

Москва → другое Сыграть в ваху по 10 редакции

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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