Москва
Профиль пользователя Koshach

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О себе

Катаюсь на велике, обожаю походы, сплавы, горы, море, играю в настольный теннис
Люблю интересные бары.
Этим летом планирую на 5 фестивалей- ищу компанию.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сгонять на Дикую Мяту

Москва → сходить на мероприятие

Едем на фестиваль Бессонница

Москва → активный отдых

Встретится, компанией и затусить🐱

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Покататься на великих сзао

маленькое фото пользователя Dennitsa
Ставрополь → Другое

Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поездка с палатками к Михайловскому карьеру

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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