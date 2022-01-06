Москва
Профиль пользователя Kory

фото пользователя Kory
фото #2 пользователя Kory
фото #3 пользователя Kory
фото #4 пользователя Kory
фото #5 пользователя Kory

О себе

Игры, фильмы, сериалы, аниме тематика, манга/манхва/маньхуа - интернет реальность это мой мир ибо там открывается огромное кол - во возможностей.
Рисование, учёба, прогулки - реальность Так-же прекрасна и ничем не уступает.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → другое

Посидим в Дисе, поиграем в игры и пообщаемся

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.