⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Korvinion
О себе
Люблю живое общение, курю кальяны, кино, арт пространства, иногда выбираюсь полазить по заброшкам.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💨 Кальян
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам