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Москва
Профиль пользователя Korvinion

фото пользователя Korvinion

О себе

Люблю живое общение, курю кальяны, кино, арт пространства, иногда выбираюсь полазить по заброшкам.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💨 Кальян

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪩 Ночной клуб
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