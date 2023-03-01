Был в сети пару дней назад

Я ищу ангела, который сделает меня счастливым

Весело и позитивно провести время. После 19 часов

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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