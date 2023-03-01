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Москва
Профиль пользователя Korkican

фото пользователя Korkican

О себе

86E441

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Я ищу ангела, который сделает меня счастливым

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

сходить в бар/ клуб

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя K_senya

Москва → активный отдых

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Kate88

Москва → прогуляться, перекусить

Весело и позитивно провести время. После 19 часов

Откликнулось 10 участников

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