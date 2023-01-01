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Москва
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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр

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💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приятное времяпровождение

маленькое фото пользователя Vjik
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя An29na

Москва → другое

Реального общения

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя vikusssss_ss

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на бесплатную выставку в AZ ART

Откликнулось 8 участников

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Прогуляться, перекусить

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прогулка по городу

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