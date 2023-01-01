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Москва
Москва
Профиль пользователя KopM
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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