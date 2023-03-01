⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Konstantin_2K
О себе
Простой, открытый к общению, гетеросексуал. Лёгок на подъем, придерживаюсь октивного образа жизни.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам