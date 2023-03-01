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Москва
Профиль пользователя Konstantin_2K

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О себе

Простой, открытый к общению, гетеросексуал. Лёгок на подъем, придерживаюсь октивного образа жизни.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро
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