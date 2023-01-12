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Москва
Профиль пользователя Konsona

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О себе

Ищу подруг, сама по себе очень веселая и готова на любой кипиш (в пределах разумного)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 40 участников

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