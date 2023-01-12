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Москва
Москва
Профиль пользователя Konsona
О себе
Ищу подруг, сама по себе очень веселая и готова на любой кипиш (в пределах разумного)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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