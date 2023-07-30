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Москва
Профиль пользователя Komar23

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О себе

Приветики!

Мне 28 лет.

Люблю кино Бертолуччи, Балабанова, Ким ки Дука, Звягинцева, Тарантино, Триера.

Читаю и буду 100% на миллион раз перечитывать Лермонтова, Гоголя, Тургенева.

Говорю по английски и испански.
Работаю в маркетинге в сфере кино.

Ну, и, конечно же, люблю шутки про говно.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Почирикать бы и выпить пева

маленькое фото пользователя Feastral
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 125 участников

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Ищу подружек 🫶🏼

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