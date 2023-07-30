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Москва
Приветики!
Москва
Профиль пользователя Komar23
О себе
Приветики!
Мне 28 лет.
Люблю кино Бертолуччи, Балабанова, Ким ки Дука, Звягинцева, Тарантино, Триера.
Читаю и буду 100% на миллион раз перечитывать Лермонтова, Гоголя, Тургенева.
Говорю по английски и испански.
Работаю в маркетинге в сфере кино.
Ну, и, конечно же, люблю шутки про говно.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
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