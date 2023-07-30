О себе

Приветики!



Мне 28 лет.



Люблю кино Бертолуччи, Балабанова, Ким ки Дука, Звягинцева, Тарантино, Триера.



Читаю и буду 100% на миллион раз перечитывать Лермонтова, Гоголя, Тургенева.



Говорю по английски и испански.

Работаю в маркетинге в сфере кино.



Ну, и, конечно же, люблю шутки про говно.