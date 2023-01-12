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Москва
Профиль пользователя Kolya228

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О себе

Всем привет. Меня зовут Коля, живу в Егорьевске, навожу суету) и веду активный образ жизни. Если ты любишь гулять или активный образ жизни, го дружить

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать
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