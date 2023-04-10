Москва
Профиль пользователя KoLL
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес
Не нравится:
☣️ Токсичность 🏢 Работа 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Прогуляться, вкусно покушать🫶🏻
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