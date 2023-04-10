Москва
Профиль пользователя KoLL

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Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏢 Работа 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → пообщаться

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя milonova
Москва → Другое

Прогуляться, вкусно покушать🫶🏻

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