живу в Мытищах, увлекаюсь и занимаюсь рисованием, люблю готовить экспериментировать и т.д по этому пошла на повара плюс мама тоже повар не смогла закончить только,люблю животных, планирую путешествовать,умею кататься на всем кроме велика,часто гуляю только не в дождь,по поводу внешности выгляжу младше гены от мамы😇

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

Мытищи → Другое Покататься на машине и общение

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