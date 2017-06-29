Москва
Профиль пользователя Kofani
О себе
Ищу подруг👠
Люблю русский рок, ходить на концерты.
Квесты
Фильмы ужасов, триллеры, комедии
Аква парк
Спа
Путешествия
Домашние животные
Не люблю клубы, танцы, детей
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
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