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Москва
Работаю айтишником, люблю гулять, особенно в парках. Занимаюсь спортивным бадминтоном (это серьезный вид спорта!), очень люблю слушать музыку, в основном классику рока и поп 60-80х гг
Москва
Профиль пользователя koeverden
О себе
Работаю айтишником, люблю гулять, особенно в парках. Занимаюсь спортивным бадминтоном (это серьезный вид спорта!), очень люблю слушать музыку, в основном классику рока и поп 60-80х гг
Нравится ходить на самые разные мероприятия, от выставок до футбола, в общем, за любой кипиш кроме голодовки)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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