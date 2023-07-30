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Москва
Профиль пользователя koeverden

фото пользователя koeverden

О себе

Работаю айтишником, люблю гулять, особенно в парках. Занимаюсь спортивным бадминтоном (это серьезный вид спорта!), очень люблю слушать музыку, в основном классику рока и поп 60-80х гг
Нравится ходить на самые разные мероприятия, от выставок до футбола, в общем, за любой кипиш кроме голодовки)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Выставка Рериха в Новой Третьяковке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Pollynka

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какую-нибудь выставку в выходные или пятницу , предлагайте)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Daria16

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей

Откликнулось 8 участников

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