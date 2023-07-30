О себе

Работаю айтишником, люблю гулять, особенно в парках. Занимаюсь спортивным бадминтоном (это серьезный вид спорта!), очень люблю слушать музыку, в основном классику рока и поп 60-80х гг

Нравится ходить на самые разные мероприятия, от выставок до футбола, в общем, за любой кипиш кроме голодовки)