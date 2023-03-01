Москва
Профиль пользователя Kneaded
О себе
Ну что ж) О себе: работаю дата инженером (сфера ИТ)
Рост 170 вес 79, который по тихонечку уменьшаю ходя в фитнес зал.
Не был женат, детей нет)
Увлекаюсь игрой на гитаре, играми настольным и компьютерными, катаюсь на коньках, обожаю гулять, ходить в театр и кино, а ещё по заведениям)
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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