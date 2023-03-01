Ну что ж) О себе: работаю дата инженером (сфера ИТ) Рост 170 вес 79, который по тихонечку уменьшаю ходя в фитнес зал. Не был женат, детей нет) Увлекаюсь игрой на гитаре, играми настольным и компьютерными, катаюсь на коньках, обожаю гулять, ходить в театр и кино, а ещё по заведениям)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💰 Бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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