Москва
Профиль пользователя Kneaded

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О себе

Ну что ж) О себе: работаю дата инженером (сфера ИТ)
Рост 170 вес 79, который по тихонечку уменьшаю ходя в фитнес зал.
Не был женат, детей нет)
Увлекаюсь игрой на гитаре, играми настольным и компьютерными, катаюсь на коньках, обожаю гулять, ходить в театр и кино, а ещё по заведениям)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

сдайте мне квартиру 50 т.р.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя VanGogh
Москва → Другое

Учимся программировать Python/JS

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