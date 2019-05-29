Москва
Профиль пользователя Kluuuu
О себе
Я структура довольна шатко-валкая: чем только не займёшься, если заинтересует... Но в основном всякая гуманивсячина, наверное(
Книги, игры, кино, 12 способов устранения цели без свидетелей, готовка - всë в меру. Натура спорная, но дружелюбная, слушать умеющая. Ни в чем не разбираюсь, но всё, что понял - понял железно, а это уже кое-что. Ищу общения, не притязательный, хочу лишь баланса кириша и его отсутствия. Поведеньчиский фактор настраивается)
P. S. Да, камеру продал цыганам, бесплатно, по их инициативе (
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
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