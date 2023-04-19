Слушаю рок, в разных стилях, играю на басу. Из спорта катаюсь на сноуборде и вэйкбординге. Иногда играю в игры и смотрю аниме, да кого я обманываю аниме я часто смотрю))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб

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