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Москва
Профиль пользователя Klopik

фото пользователя Klopik

О себе

Мне 28. Нравится простое общение, без токсичности) поговорить о том, о сем

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Около сколково. Погулять, подышать воздухом, пообщаться. (ЗАО москвы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Nastyatlife

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для болтовни:)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя whatdoyoumean

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу, чтобы вместе гулять и куда-то ходить

Откликнулось 6 участников

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