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Москва
Москва
Профиль пользователя Klopik
О себе
Мне 28. Нравится простое общение, без токсичности) поговорить о том, о сем
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться
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