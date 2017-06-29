Москва
Профиль пользователя Klevernik

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О себе

Хорошо отношусь ко всем видам искусства, от рэпа и аниме до оперы и каллиграфии. Любимые писатели: Хорхе Луис Борхес, Харуки Мураками, Милорад Павич, Владимир Набоков. С интересом отношусь к философии науки, социологии, юриспруденции.

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

О том о сëм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stls40k
Москва → Другое

НРИ по выходным (дата условная)

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