⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Kleo0905
О себе
Вышла из токсичных отношений, потеряла себя!!!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам