⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Klafis

фото пользователя Klafis

О себе

Люблю компьютерные игры, настольные игры, прогулки по интересным местам и просто общение. На фоне, пока чем-то занята, обычно включаю подкасты на совершенно разные темы, от психологии и до искусства. Я за любое общение, закрытых тем нет.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подруг ❤️ Прогулки, посиделки, настольные игры и болтовня обо всем

маленькое фото пользователя e.velikodnaiia
маленькое фото пользователя GYSIK
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MellinaRina

Москва → пообщаться

Ищу подругу для общения онлайн и оффлайн🐱

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Llera

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам