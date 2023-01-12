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Москва
Москва
Профиль пользователя Klafis
О себе
Люблю компьютерные игры, настольные игры, прогулки по интересным местам и просто общение. На фоне, пока чем-то занята, обычно включаю подкасты на совершенно разные темы, от психологии и до искусства. Я за любое общение, закрытых тем нет.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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