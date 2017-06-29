Москва
Профиль пользователя Kkravets_va
О себе
Занимаюсь йогой,увлекаюсь кинематографом и художественным искусством.Люблю танцевать и гулять на природе
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Сходить в эту субботу в клуб
Москва → Другое
Круто провести выходные
Москва → Другое
Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.
Москва → Другое
Осенняя фотосессия
Мытищи → Другое
Пойдем куда нибудь
Москва → Другое
Погулять в центре или не в центре)
Москва → Другое
Фотографа искали ?
Москва → Другое
Сходить на выставку
Москва → Другое
Снимаем коттедж . 27 человек уже идет. 3к вход ВСЕ включено 🍰🚗💨🥂
Москва → Другое
Прокатиться на великах
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