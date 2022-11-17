Москва
Профиль пользователя kk_corporation
О себе
Всем привет! Меня зовут Катя, мне 20 лет. Учусь на 4 курсе Финансового университета.
Обо мне:
• Я меломан и слушаю абсолютно разную музыку! Мои любимые группы - Rammstein, ЛСП, а музыкальный исполнитель - Майкл Джексон
• Люблю спорт! На данный момент, я занимаюсь теннисом. Также я иногда езжу кататься на горных лыжах
• Мои хобби - это ковры ручной работы, которые я делаю тафтинговым пистолетом (могу научить) и рисование. Еще мне нравится смотреть видео на YouTube об интересных дизайнерских решениях в ремонте
• Обожаю животных, поэтому у меня есть прекрасный пёсель по кличке Мартин. Он породы бигль, ему 3 года
• В летнее время мне нравится гулять по интересным локациям Москвы, а в холодные деньки предпочитаю сидеть в кафешках и пить кофе!
• У меня есть молодой человек, с которым мы вместе около трех лет
По типу личности я тренер, поэтому готова мотивировать тебя на совершение разных дел! Иду куда угодно за человеком, если нам вместе комфортно💞
В этом году открыла много нового для себя, ходила на мастер-классы и получила водительские права (мечта, к которой шла год). И, так как я люблю общаться с интересными людьми, то решила зарегистрироваться на этом сайте. Надеюсь, что новые знакомства мне подарят приятные впечатления! Также могу познакомить со своими подружками, которые не менее общительные, чем я
Была в сети на этой неделе
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