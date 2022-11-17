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Москва
Профиль пользователя kk_corporation

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О себе

Всем привет! Меня зовут Катя, мне 20 лет. Учусь на 4 курсе Финансового университета.
Обо мне:
• Я меломан и слушаю абсолютно разную музыку! Мои любимые группы - Rammstein, ЛСП, а музыкальный исполнитель - Майкл Джексон
• Люблю спорт! На данный момент, я занимаюсь теннисом. Также я иногда езжу кататься на горных лыжах
• Мои хобби - это ковры ручной работы, которые я делаю тафтинговым пистолетом (могу научить) и рисование. Еще мне нравится смотреть видео на YouTube об интересных дизайнерских решениях в ремонте
• Обожаю животных, поэтому у меня есть прекрасный пёсель по кличке Мартин. Он породы бигль, ему 3 года
• В летнее время мне нравится гулять по интересным локациям Москвы, а в холодные деньки предпочитаю сидеть в кафешках и пить кофе!
• У меня есть молодой человек, с которым мы вместе около трех лет

По типу личности я тренер, поэтому готова мотивировать тебя на совершение разных дел! Иду куда угодно за человеком, если нам вместе комфортно💞
В этом году открыла много нового для себя, ходила на мастер-классы и получила водительские права (мечта, к которой шла год). И, так как я люблю общаться с интересными людьми, то решила зарегистрироваться на этом сайте. Надеюсь, что новые знакомства мне подарят приятные впечатления! Также могу познакомить со своими подружками, которые не менее общительные, чем я

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие

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✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти открытых девчонок, погулять и поболтать!

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