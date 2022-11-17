Москва
Профиль пользователя Kitti_de

фото пользователя Kitti_de
фото #2 пользователя Kitti_de
фото #3 пользователя Kitti_de
фото #4 пользователя Kitti_de

О себе

Я всегда за живое общение и интересных людей. Выставки, ночные прогулки , концерты, стендап , спорт - да .
Мне 21, хотелось расширить круг общения и найти активных, целеустремленых подруг и друзей.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → собрать компанию

Хочу найти девчонок

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить пофоткаться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

потусить, весело провести время

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя VelS
Москва → Другое

Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Погулять вместе в парке

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы

маленькое фото пользователя Anyaaaaaa
Москва → Другое

Хочу в клуб Lookin Rooms

маленькое фото пользователя Maxim22
Москва → Другое

Пройтись по центру, покушать

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Собраться на эстетичный пикник и поболтать

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

В депо есть кто сейчас? 🥳

маленькое фото пользователя Rozansmalinoy
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя pvictoryy
Москва → Другое

ищу подружку!)

маленькое фото пользователя Kfimh
Москва → Другое

После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

Интересно провести время ☺️

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )

маленькое фото пользователя core
Москва → Другое

Посмотреть кино вместе

маленькое фото пользователя scarflo
Москва → Другое

Хочется найти крутых подружек

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.