Москва
Профиль пользователя Kitti_de
О себе
Я всегда за живое общение и интересных людей. Выставки, ночные прогулки , концерты, стендап , спорт - да .
Мне 21, хотелось расширить круг общения и найти активных, целеустремленых подруг и друзей.
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Ищу подруг
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Женское комьюнити
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Найти подружек
создать женское комьюнити!
Хотелось бы найти классных подружек
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Рада новым знакомствам
Ищу подруг❤️🔥
погулять по Москве,сходить на летние веранды
подружек бы!
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Хочу найти подруг!
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
прогуляться по центру, поболтать
потусить, весело провести время
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Фотопрогулка 📸
Погулять вместе в парке
Попить кофе в классном месте, поболтать 💗
Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы
Хочу в клуб Lookin Rooms
Пройтись по центру, покушать
Собраться на эстетичный пикник и поболтать
В депо есть кто сейчас? 🥳
Ищу подругу
ищу подружку!)
После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)
Интересно провести время ☺️
Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )
Посмотреть кино вместе
Хочется найти крутых подружек
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.