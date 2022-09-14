Москва
Профиль пользователя Kittenpolice

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О себе

Привет! Меня зовут Ульяна с:
Работаю художником в компании, которая делает контент для мобильных игр. В свободное время рисую для себя, читаю, играю, люблю готовить, смотреть аниме, сериалы и документалки про маньяков)
Из музыки слушаю почти все, по настроению это может быть и металл и к-поп и саундтреки из игр. Люблю вкусно покушать и выпить крафтового :D
Практически целыми днями сижу дома на удаленке вместе с мужем, поэтому иногда общение с новыми людьми дается мне нелегко, и мне нужно время, чтобы раскрыться.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя InochiNoKi
Петропавловск-Камчатский → Другое

Играешь во что-нибудь?

маленькое фото пользователя araavons
Санкт-Петербург → Другое

Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги

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