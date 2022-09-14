Привет! Меня зовут Ульяна с: Работаю художником в компании, которая делает контент для мобильных игр. В свободное время рисую для себя, читаю, играю, люблю готовить, смотреть аниме, сериалы и документалки про маньяков) Из музыки слушаю почти все, по настроению это может быть и металл и к-поп и саундтреки из игр. Люблю вкусно покушать и выпить крафтового :D Практически целыми днями сижу дома на удаленке вместе с мужем, поэтому иногда общение с новыми людьми дается мне нелегко, и мне нужно время, чтобы раскрыться.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

💰 Бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

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