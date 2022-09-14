Москва
Профиль пользователя Kittenpolice
О себе
Привет! Меня зовут Ульяна с:
Работаю художником в компании, которая делает контент для мобильных игр. В свободное время рисую для себя, читаю, играю, люблю готовить, смотреть аниме, сериалы и документалки про маньяков)
Из музыки слушаю почти все, по настроению это может быть и металл и к-поп и саундтреки из игр. Люблю вкусно покушать и выпить крафтового :D
Практически целыми днями сижу дома на удаленке вместе с мужем, поэтому иногда общение с новыми людьми дается мне нелегко, и мне нужно время, чтобы раскрыться.
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
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