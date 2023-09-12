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Москва
Москва
Профиль пользователя Kitkit
О себе
Хочу пообщаться , не понимаю как это здесь работает , мне не очень хорошо
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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