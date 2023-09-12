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Москва
Профиль пользователя Kitkit

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О себе

Хочу пообщаться , не понимаю как это здесь работает , мне не очень хорошо

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Поддержка , обнимашки , чай

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ekacnap_n

Набережные Челны → пообщаться

Пиши, если хочешь пообщаться) при желании можно встретиться)

Откликнулось 6 участников

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