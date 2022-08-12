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Москва
Профиль пользователя Kissaa

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О себе

О себе расскажу,при личном общении 😉

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → другое
Делитесь,кто чем занят,в столь прекрасный вечер?)
Химки → прогуляться, перекусить
Такой хороший вечер, хочу прогуляться, поболтать, кофе попить 🥺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое
Приглашаем к нам в компанию 🤗 Добавляйся в наш чат 🥰
маленькое фото пользователя Kaos
Москва → Другое
Пойдём гулять
маленькое фото пользователя Inside_you
Москва → Другое
Собираю девочек в уютной беседе) 🧿
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.