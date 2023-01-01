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Москва
Привет, надеюсь мы подружимся с тобой) мне 21 и я в декрете🙃
Москва
Профиль пользователя Kirochka21
О себе
Привет, надеюсь мы подружимся с тобой) мне 21 и я в декрете🙃
Хочу найти подругу для время провождения и общения) я за любой движ: шопинг, прогулки, сходить на концерт или просто попить чая ( или винца)- ДА😅 я очень веселая, люблю общение и не держу людей на расстоянии ( если дружить, должно быть доверие и веселье)! Так, что велком может подружимся
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры
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