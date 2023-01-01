⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Kirochka21

фото пользователя Kirochka21

О себе

Привет, надеюсь мы подружимся с тобой) мне 21 и я в декрете🙃
Хочу найти подругу для время провождения и общения) я за любой движ: шопинг, прогулки, сходить на концерт или просто попить чая ( или винца)- ДА😅 я очень веселая, люблю общение и не держу людей на расстоянии ( если дружить, должно быть доверие и веселье)! Так, что велком может подружимся

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

хочу подружку веселушку

маленькое фото пользователя Verona13
маленькое фото пользователя RIPWEBSITE
маленькое фото пользователя Nika2204
маленькое фото пользователя Jemmi
маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
маленькое фото пользователя Selena8
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя ODoriS

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка в Галицком

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя RIPWEBSITE

Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Christina2223

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя katerina_10

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться на выходных, выпить чашечку кофе или сходить куда нибудь выпить пива

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Linaa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти компанию веселых друзей

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Daria2006

Краснодар → другое

Хочу найти друзей и по возможности встретиться в парке Галицкого

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя LoneLiness

Брянск → пообщаться

Недавно переехала

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vika_2006

Краснодар → прогуляться, перекусить

Приглашаю на прогулку

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Markys

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка по Галицкому

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dreamy000

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу из Краснодара❤️ Если хочешь пообщаться - не стесняйся, пиши :)

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Anyfox
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя 11XtaZ11

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам