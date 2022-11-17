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Москва
Профиль пользователя Kirillwantawalk

фото пользователя Kirillwantawalk

О себе

Хочу найти людей в Москве, с кем можно: прогуляться, потусовать, собраться отдохнуть, прокатиться на великах или любом другом транспорте. Хочу просто компанию для движа и весёлого времяпровождения.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогулки в свободное время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое
Уважаемые господа ))
маленькое фото пользователя Nensy
Москва → Другое
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
маленькое фото пользователя evitkaa
Москва → Другое
Хотела бы прогуляться с парнем, может быть посидеть с кем то
маленькое фото пользователя Doshik
Челябинск → Другое
Что в голову приходит то и пишу
маленькое фото пользователя Marincha19
Москва → Другое
Если у вас плохое настроение, могу поделиться фото своего хомячка)❤️
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