Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить С кем можно провести время ?

Москва → пообщаться Переехал из Питера ищу с кем выпить

Москва → Другое Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.