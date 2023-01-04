Москва
Профиль пользователя Kirilll

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О себе

Не давно переехал Москву
Ищу новые знакомства

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → другое

Выпить ? Или посидеть вместе посмотреть фильм

Москва → пообщаться

Переехал из Питера ищу с кем выпить

Москва → прогуляться, перекусить

С кем можно провести время ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя HeavenInHell
Москва → Другое

Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?

маленькое фото пользователя Shevsi55
Москва → Другое

Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)

маленькое фото пользователя Stea
Москва → Другое

ЦАО или ЮАО продолжаем праздновать

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